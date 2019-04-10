Владимир, 10 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Администрация Владимирской области выполнит все рекомендации уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой, которая раскритиковала работу Кольчугинского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом 10 апреля заявил губернатор Владимир Сипягин.

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Анна Кузнецова посетила Владимирскую область 9 апреля. Как уже сообщало ИА REGNUM, она заявила о многочисленных нарушениях в интернате. Органы опеки не проверяли условия жизни детей, личные средства воспитанников шли на материальное обеспечение интерната, некачественно проводилась диспансеризация, не было лечебного питания, в штате учреждения не хватает специалистов.

Владимир Сипягин объявил о создании комиссии по оптимизации работы дома-интерната и составил план первоначальных мероприятий по устранению нарушений. 11 апреля учреждение проинспектируют внештатные специалисты департамента здравоохранения областной администрации — педиатр, невролог и детский реабилитолог; будет проведена повторная диспансеризация. Департамент соцзащиты получил указание укомплектовать медицинский блок интерната педиатрами, неврологами и диетологом. Департамент здравоохранения организует обследования детей для направления на лечение в областную больницу и федеральные клиники.

Также после оптимизации могут произойти и кадровые перестановки. Губернатор потребовал объяснительные записки ото всех лиц, ответственных за нарушения, и пообещал в отношении виновных принять меры.

«В Кольчугинском детском доме-интернате живут особенные дети, и они требуют особого внимания и заботы со стороны государства и общества. Приезжая туда, видишь свежий евроремонт, участливые лица педагогов и медицинского персонала, ухоженных маленьких воспитанников. Но это не означает, что в учреждении нет проблем. Они есть. И в первую очередь это проблема, характерная для всего нашего региона и в целом для страны, — нехватка медицинских кадров. Администрация области уже разработала и реализует «дорожную карту» по её решению. В сложившихся условиях каждая закрытая профессионалом вакансия будет победой», — заявил губернатор.

Напомним, по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка проверки проводятся во всех региональных детских дома-интернатах. По словам Анны Кузнецовой, выявленные во Владимирской области нарушения характерны и для других регионов, что свидетельствует о необходимости менять существующую систему.