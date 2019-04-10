Киев, 10 апреля, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Правительство Украины объявило о введении новых санкций против России. Об этом было заявлено 10 апреля на заседании кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Обновление санкций включает в себя запрет на ввоз в страну стеклянной тары российского производства, химических составов, железнодорожной и электромонтажной техники.

При этом министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины заявляет, что за 2018 год объёмы импорта российской стеклотары выросли почти вдвое и превысили $8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина вводит антироссийские санкции с сентября 2015 года.