Калуга, 10 апреля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 10 апреля в рамках рабочей поездки в Калужскую область первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание на тему: «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Пресс-служба правительства Калужской области В России увеличат объем кредитов для МСП до одного триллиона рублей

В обсуждении приняли участие главы Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, а также представители малого бизнеса и предприниматели, зарегистрированные в статусе самозанятых. В ходе совещания руководители нескольких калужских компаний рассказали о своей деятельности и планах развития.

Говоря о совершенствовании механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, Антон Силуанов в первую очередь отметил актуальность увеличения кредитования данного сектора экономики: «Мы планируем увеличить объем кредитов для малого и среднего предпринимательства с 80 миллиардов рублей в прошлом году до одного триллиона рублей в текущем году».

Подчеркнув, что в Калужской области, как и по всей стране, уделяется особое внимание развитию малого и среднего предпринимательства, губернатор области Анатолий Артамонов назвал его «основным резервом развития экономики на будущее». На поддержку МСП направлена деятельность многих министерств, ведомств и институтов развития. Говоря о введении в регионе новой системы налогообложения для самозанятых граждан, он отметил, что с начала текущего года данной системой воспользовались около двух тысяч человек, из них легальный статус приобрели почти 1800 граждан, ранее не стоявших на учете как индивидуальные предприниматели. При этом глава региона отметил необходимость оказания самозанятым тех же мер поддержки, что и другим представителям МСП.

«Чтобы стимулировать самозанятых граждан к выходу из тени, они должны стать полноценными участниками делового пространства, со всеми преференциями и мерами государственной поддержки, которые действуют для всех представителей малого бизнеса», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

В завершении рабочей поездки состоялась встреча с журналистами.

Подводя итог, Антон Силуанов отметил результативность диалога, состоявшегося с представителями бизнеса и власти на калужской земле.

Одним из стимулов к развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, самозанятых граждан, Антон Силуанов назвал необходимость определения введения моратория на осуществление контрольно-надзорной деятельности за самозанятыми. Соответствующие предложения по итогам сегодняшних консультаций будут внесены в Правительство РФ с целью совершенствования законодательства и распространения данного налогового режима в другие регионы страны.

Что касается поддержки экспортоориентированных компаний, то наряду с другими важной мерой, по мнению Антона Силуанова, станет поддержка тех предприятий, которые заключают контракты и ведут расчеты в национальной валюте — в рублях.