Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Движение судов по водным путям Санкт-Петербурга — малым рекам и каналам — начнется в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщил 10 апреля городской комитет по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка

Сначала, с 09:00 мск 12 апреля, водные пути откроются для движения судов длиной более 20 метров. Через два дня, с 09:00 мск 14 апреля, будет разрешено движение маломерных судов длиной до 20 метров.

Таким образом, станет вновь доступно излюбленное туристами развлечение — водные экскурсии по рекам и каналам Петербурга.

К водным путям Санкт-Петербурга относятся реки Екатерингофка, Пряжка, Мойка, Фонтанка, Карповка, канал Грибоедова, Кронверкский пролив и т. д.

Большая Нева и ее рукава относятся к федеральным водным путям, движение судов по ним регулируется соответствующими федеральными структурами.