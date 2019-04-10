Ярославль, 10 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Комитет по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы обратится к мэрии Ярославля с рекомендацией не переносить мусорные контейнеры к жилым домам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в областной думе.

Duma.yar.ru Заседание комитета ЖКК

Вопрос о спорном заявлении мэра города Владимира Волкова поднял на заседании комитета 9 апреля депутат Валерий Байло.

«Я сказал, что нельзя допустить той вакханалии, которая может возникнуть из-за непонимания между мэрией города и управляющими компаниями. Нельзя допустить такой ситуации, которая сложилась в Рыбинске, где были разрушены контейнерные площадки, которые когда-то были созданы на деньги жителей. А баки с мусором передвинули на газоны или на внутридворовые проезды», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Председатель комитета Александр Тарасенков считает, что мэр сделал поспешное заявление. Депутаты готовы оформить предложения к городским властям, которые исключали бы рост расходов ярославцев и нагнетание социальной напряженности.

«Сейчас есть одна площадка на муниципальной земле на несколько домов. Создание площадки у каждого дома повлечет расходы жителей и создаст неудобства региональному оператору. Я считаю, надо сохранить все существующие площадки и поработать с документами, передать эти площадки в пользование управляющим компаниям и ТСЖ. Площадки нужно включать в состав общедомового имущества, чтобы было основание для управляющих компаний заниматься их содержанием», — считает Александр Тарасенков.

При этом платить за содержание площадок в этом случае всё равно придется жителям — из строки за содержание общедомового имущества. Приведет ли это к росту платы за содержание и ремонт жилья, пока неясно. Эта плата не регулируется властями. Средства, которые люди вносят за услугу по обращению с ТКО, идут региональному оператору и не имеют отношения к содержанию контейнерных площадок.

По словам Тарасенкова, депутаты планируют встретиться с руководством мэрии и департамента городского хозяйства, чтобы донести свою позицию.