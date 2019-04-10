Киев, 10 апреля, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В реальности украинцы, которые работают за рубежом, перечисляют на Украину до $20 млрд. При этом зарубежные инвестиции в экономику страны составляют около $2 млрд. Об этом 10 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, комментируя данные Всемирного банка о том, что за 2018 год украинские граждане перечислили в страну более $14 млрд.

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

«Это однозначно позитивная тенденция. Обращаю ваше внимание там $20 млрд. Просто Всемирный банк считает только показатель так называемой оплаты труда. Я считаю и частные переводы. Вы сами знаете, что многие наши заробитчане не пишут, что это зарплата, а пишут частный перевод. Сами понимаете почему. Поэтому все-таки 20 млрд. Сумма больше… Зарубежные инвестиции — 2 млрд, а тут 20 млрд., это солидно», — сказал Охрименко.

Он считает, что курс гривны укрепляется благодаря украинцам, которые наполняют страну валютой.

«Если приравнять частные переводы к ВВП Украины, это хороший показатель, но еще маленький — 11%. В Грузии — почти 16%… Желательно этот показатель догнать до 20%. Это было бы действительно полезно. На сегодняшний момент гастарбайтеры — основной источник поступления валюты. Почему у нас сейчас ревальвация? Не было бы гастарбайтеров, был бы курс 50 (гривен за доллар — ред.). Сейчас была бы такая проблема с валютой», — считает Охрименко.

Он напомнил, что благодаря работе и обучению в Европе украинцы повышают свою квалификацию и благосостояние.

«Есть статистика Евростата. За 28 лет всего-навсего около 42 тыс. граждан Украины получили гражданство Евросоюза… Как правило украинцы едут, работают и возвращаются в Украину. На сегодняшний день временное разрешение на проживание на территории ЕС имеют 573 тыс граждан Украины. Не миллион, ни миллиард. Действительно, в прошлом году в Польше отработало 2,6 млн. украинцев. Многие приезжают, поработают полгода и возвращаются», — подчеркнул Охрименко.

Он также считает, что на Украине уже нужно сносить большинство заводов, которые остались в наследство от СССР.

«Мы сильно застряли в этом «совке». Допотопные заводы, которые у нас остались, они никому не нужны, они никому не интересны. Их нужно снести раз и навсегда, потому что новые технологии как раз там. Когда человек приезжает и работает с автоматикой, он понимает, что работать там, где производство автоматизировано, значительно лучше, чем в Украине руками», — сказал Охрименко.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Всемирный банк проинформировал, что в 2018 году объемы денежных переводов трудовых мигрантов на Украину составили 14 млрд долларов. Таким образом Украина стала региональным лидером в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов трудовых мигрантов. По этому показателю Украина обогнала Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

«Украина — крупнейший получатель денежных переводов в регионе — получила рекордные более 14 миллиардов долларов в 2018 году, что на 19% больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой всплеск отражает изменения в методологии оценки входящих денежных переводов, так же как рост спроса в соседних странах на украинских трудовых мигрантов. Всего в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило 59 млрд долларов, что по сравнению с 2017 годов на 11% больше.

Лидером среди получателей денежных переводов в мире в прошлом году стала Индия — туда поступило 79 миллиардов долларов. Далее следуют Китай ($ 67 млрд), Мексика ($ 36 млрд), Филиппины ($ 34 млрд) и Египет ($ 29 млрд).