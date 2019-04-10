Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Петербурге за 2018 год государственные учреждения, муниципалитеты и прочие распорядители бюджета совершили финансовых нарушений почти на 33 млрд рублей. Об этом сообщил 10 апреля глава Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Всего КСП смогла установить 3 тыс. 556 нарушений и недостатков, общий их объем в монетарном выражении составил 32 млрд 733 млн рублей за год. При этом в 2017 году объем нарушений был меньше — 27,5 млрд рублей.

Почти 22 млрд рублей нарушений были допущены в ходе формирования и расходования бюджетов. Нецелевое расходование бюджетных средств, правда, составило всего 219,5 млн рублей.

«Наибольший объем нецелевого расходования средств установлен при проверке в комитете по благоустройству — почти 90 млн рублей, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, в муниципальных образованиях и подведомственных им учреждениях — более 42 млн рублей», — добавил Лопатников.

МО «Дворцовый округ», «Смольнинский», «Сампсониевский», «Семеновский» и другие получили предписания от аудиторов. КСП также пришлось направить информационные письма в ФСБ, СК и ФАС 27 раз.

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла 752 нарушения на государственных и муниципальных закупках за год на общую сумму более 5,7 млрд рублей. Лопатников объясняет большую часть из них недостаточной квалификацией распорядителей бюджета. Он добавил, что с прошлого года КСП анализирует не только сам объект проверки, но и его учредителя, и подведомственные учреждения.

В КСП изменили подход к проведению проверок соблюдения бюджетного законодательства муниципалитетами Петербурга, вопросы местного значения теперь охватываются аудиторами более полно.

«В результате в два раза увеличился объем выявленных нарушений в расчете на один проверенный муниципалитет города. Это особенно актуально в преддверии выборов в муниципалитеты, которые пройдут в сентябре этого года», — сказал Вадим Лопатников.

Как сообщалось, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга возобновит проверку строительства стадиона на Крестовском острове после окончания судебных разбирательств между Смольным и подрядчиками.