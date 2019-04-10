Киев, 10 апреля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Верховную раду следует распустить сразу после второго тура президентских выборов на Украине, заявил участник первого тура выборов Юрий Бойко, сообщается 10 апреля на сайте «Оппозиционная платформа — За жизнь!»

Вадим Чуприна Юрий Бойко

По его словам, после первого тура выборов участники фракции «Блок Петра Порошенко» поняли, что власть вскоре изменится и начали разбегаться:

«Этот процесс продолжается, и в ближайшее время он ускорится. После второго тура выборов прежде всего начнут разбегаться мажоритарщики, которые были согнаны в президентскую фракцию. Бежать будут все», — уверен Бойко.

Политик также отметил, что Верховная рада в её нынешнем виде недееспособна и должна быть распущена сразу после второго тура президентских выборов.

Напомним, по закону парламентские выборы на Украине должны состояться в конце октября 2019 года.

Как сообщало, ранее в Верховной раде было зарегистрировано межфракционное объединение «За следующего президента Украины Зеленского». В него пока что входит один депутат Виталий Куприй, но он призывает других парламентариев активно присоединяться к его инициативе.