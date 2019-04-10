Брюссель, 10 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В рамках астрономического проекта Event Horizon Telescope, который объединяет восемь радиотелескопов во всём мире, удалось впервые получить фотографии так называемой «тени» черной дыры в центре галактики M87. Фотография была представлена учеными на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.

NASA. ESA. and G. Bacon (STScI) Чёрная дыра

Проект Event Horizon Telescope объединяет восемь радиотелескопов по всей Земле и фактически превращает нашу планету в радиотарелку. С помощью этого радиотелескопа планетарного масштаба астрономы стали изучать сверхгигантскую эллиптическую галактику Messier 87, а конкретно — её центр, который является гигантской черной дырой.

Галактика Messier 87 расположена в созвездии Девы и отдалена от Земли на расстояние 53,5 млн световых лет. Черная дыра является мощным источником разного излучения, особенно радиоволн.

Обработка информации, полученной с помощью проекта Event Horizon Telescope, длилась почти два года, и теперь удалось построить изображение.

«Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке, порождено огромной силой гравитации этого объекта», — рассказал на пресс-конференции Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Напомним, что согласно наиболее распространенной гипотезе, в центрах всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры — космические объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц, непрерывно захватывающие и поглощающие материю. Эту материю черная дыра «пережевывает» и выбрасывает в виде джетов — тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

Примечательно, что в нашей галактике — Млечный путь — и в ряде других галактик эта черная дыра находится в «спячке», и джеты у неё отсутствуют. Астрономы и астрофизики уже давно пытаются понять, почему черная дыра в Млечном пути «заснула» и насколько активна она была в прошлом, и каким образом эта активность влияет на жизнь звезд в центре галактики и на её окраинах.

Собственно, главная цель проекта Event Horizon Telescope — это подобраться к горизонту событий черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, и всесторонне изучить ее свойства, в том числе сфотографировать ее тень.

Тенью ученые называют особую область пространства в окрестностях черной дыры, где возникает «отражение» горизонта событий благодаря эффекту гравитационного линзирования.

Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, тень черной дыры будет похожа на темный круг, который окружен полумесяцем из яркого света. Но далеко не все ученые разделяли эту точку зрения. Однако те данные, которые были получены и обработаны в рамках проекта Event Horizon Telescope, помогли разрешить эти споры — Эйнштейн был прав, примерно так тень черной дыры и выглядит.

https://twitter.com/hfalcke/status/1115964396218593280