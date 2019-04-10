Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере. Об этом шла речь 10 апреля на встрече президента с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Дарья Драй ИА REGNUM «Ласточка» в Петербурге

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «РЖД» по программе развития железных дорог вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга 88 млрд рублей, из них 22 млрд рублей будут направлены на развитие пассажирского движения в регионе.

Соглашение Смольного и «РЖД» о развитии Санкт-Петербургского железнодорожного узла будет подписано в ближайшее время.

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«Это порядка 88 миллиардов рублей (до 2025 года), которые дают нам возможность разгрузить, во-первых, электрички, регионы севера и юга, северо-западные регионы разгрузить, железнодорожные станции отремонтировать, «Лахта Центр» тот же самый и ряд других направлений», — доложил Александр Беглов на сегодняшней встрече с Владимиром Путиным.

Врио губернатора также рассказал, что город и монополия договорились совместно финансировать строительство новых путепроводов через железную дорогу в Петербурге.

«И таким образом мы профинансируем (до 2024 года) шесть путепроводов совместно с ними. Мы вложим 28 миллиардов рублей, и они вносят соответствующие деньги, 40 на 60; 60 процентов — мы, 40 процентов — они», — пояснил Беглов.

Президент поддержал работу в этом направлении и привел в пример Москву, где, как известно, успешно работает железнодорожное пассажирское кольцо.

«В Москве практически реализованы такие проекты, поэтому можно их тиражировать. Очень эффективно работает система, поэтому, конечно, это мы поддержим. Это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры города, будет освобождать центр от лишнего количества машин, экология будет улучшаться. Это хороший проект», — заявил Владимир Путин.

Напомним, по предварительным данным, протяженность железнодорожного полукольца в Петербурге составит 53 км, пассажиропоток — 150−170 тыс. пассажиров в сутки, поезда будут ходить с интервалом от 5 до 15 минут, на полукольце будет 24 остановки с пересадкой на смежные станции метро или пригородные поезда. Предварительная стоимость проекта — 170 млрд рублей.

Кроме того, в Петербурге в ближайшем будущем нужно построить 17 путепроводов над автомобильными дорогами.