Ярославль, 10 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выступил с предложением о введении в России «кредитной амнистии». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Соответствующее обращение к президенту РФ депутат предложил принять от имени муниципалитета Ярославля. Дмитрий Петровский считает возможным введение амнистии для населения с минимальными доходами на все потребительские, ипотечные, автомобильные кредиты, взятые ранее 1 января 2019 года. Право на амнистию, согласно идее, получат отдельные категории населения.

Станица депутата в Facebook Дмитрий Петровский

«Кредитная амнистия может быть введена для лиц, имеющих совокупный доход, или доход на члена семьи, не более 1,5 минимального прожиточного уровня на душу населения региона постоянного проживания физического лица. С обязательным подтверждением уровня дохода и введением уголовной ответственности для воспользовавшихся программой «кредитной амнистии», но преднамеренно утаивших свои доходы», — пояснил ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Депутат считает, что объявление «кредитной амнистии» улучшит материальное положение и социальное самочувствие значительной части населения России. Что касается компенсации средств кредитных организаций, то Петровский предлагает предусмотреть бюджетное финансирование амнистии.

«Финансирование данного предложения может быть предусмотрено в рамках нацпроекта «Демография», а также за счет средств, возвращаемых в бюджет за счет реализации активов лиц, осужденных за коррупционные преступления, —объяснил Дмитрий Петровский.

Муниципалитет Ярославля проект обращения к президенту России по вопросу «кредитной амнистии» не поддержал.