Вашингтон, 10 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой «Ликуда» на парламентских выборах, 10 апреля передает агентство Reuters.

Нетаньяху Биньямина

Трамп заявил журналистам в Белом доме, что победа партии Нетаньяху — это «хороший шанс» для мирного урегулирования в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» с минимальным перевесом одержала победу над «Кахоль-Лаван» Биньямина Ганца.

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