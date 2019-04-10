Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поднял проблему ликвидации токсичного полигона «Красный Бор» под Петербургом в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Беглова, сегодня эта опасная свалка не находится в зоне ответственности Петербурга:

Росприроднадзор Полигон «Красный Бор»

«Красный Бор» находится за Колпино, в Ленинградской области, это 67 гектаров земли, принадлежит Федерации, а всего пять карт-котлованов находятся в собственности Санкт-Петербурга. Город вообще сейчас не имеет никакого отношения к этому «Красному Бору», — подчеркнул врио губернатора. — Санкт-Петербург не в состоянии ликвидировать эту экологическую проблему. Мы сейчас договорились с Минприроды, что передаем на баланс в казну Федерации в рамках программы «Чистая страна».

Александр Беглов заметил, что технологии, которые можно применить для ликвидации экологически вредного полигона, имеются у госкорпорации «Росатом».

"Мы вчера обсуждали это с финским коллегой [президентом Финляндии Саули Ниинистё], — ответил президент. — У них есть технологии, и они даже готовы выделять некоторые средства. Это большой объект, известный экологическими проблемами, поэтому здесь, конечно, Петербург не в состоянии решить этот вопрос. Будем помогать».

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.