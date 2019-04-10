Чебоксары, 10 апреля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Чувашии с изменением норматива отчислений акцизов на автомобильный бензин поступления в региональный бюджет за три года вырастут с 2,27 млрд до 2,5 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 апреля, сообщила на заседании регионального правительства глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

(сс) MichaelGaida Бензоколонка

Изменения в отдельные региональные законодательные акты вносятся с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. В частности, устанавливается новый норматив зачисления в республиканский бюджет акцизов на автомобильный бензин. В 2020 году в региональную казну по новому нормативу будет зачисляться 66,6%, в 2021 — 74,9%, в 2022 году — 91,6%, в 2024 году — 100%. Отметим, что в январе 2019 году отчисления в республиканский бюджет от акцизов на бензин составляли 86,65%, с февраля их уменьшили до 58,1%.

«Фактическое поступление в консолидированный бюджет акцизов на автомобильный бензин в 2018 году составило 2,271 млрд рублей. По плану в 2019 году по действующей ставке — 2,3 млрд рублей, прогнозно на 2020 год — 2,5 млрд рублей», — сообщила глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

Кроме того, на алкогольную продукции новый норматив составляет 80% вместо 50%, который был до 1 января 2019 года. По расчетам Минфина России, в республиканский бюджет дополнительно поступит более 160 млн рублей.

Напомним, в 2018 году консолидированный бюджет Чувашской Республики исполнен в целомпо доходам в объеме 57 790,5 млн рублей, с ростомк уровню 2017 годана 12,2%. Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов составило 37 876,9 млн рублей, что на 9,8% вышеуровня 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правительство предложило новый порядок распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между регионами и федеральным центром. Тогда пояснялось, что такие изменения необходимы для того, чтобы все выпадающие доходы в связи со снижением акцизов были компенсированы из федерального бюджета.

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