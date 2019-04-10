Москва, 10 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Младший брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл во время конфликта вёл себя нетипично для мужской драки. Такое мнение высказал сотрудник кафе «Кофемания» Андрей Андрацкий на состоявшемся 10 апреля судебном заседании в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кирилл Кокорин

По его словам, больше всех ему запомнился именно Кирилл Кокорин.

«Выпрыгнул из-за спины и ударил человека. Для меня это принципиальный вопрос. Если выпили — выходите на улицу и решайте вопрос там как мужики. А выпрыгивать из-за спины своего товарища и бить, я считаю, так не делается», — сказал свидетель.

Также сотрудник кафе сообщил, что перед уходом компания расплатилась за свой заказ.

Андрацкий рассказал, что после инцидента мнения по поводу случившегося в коллективе «Кофемании» разделились. Себя свидетель отнёс к категории, которая осуждает футболистов.