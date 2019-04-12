Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Ситуация в Ростовской области, сложившаяся в связи с внедрением мусорной реформы, начинает выглядеть как образцовое описание того, как не стоит властям поступать с народом. Почему ростовчане не верят заявлениям своего губернатора о безопасности запланированного мусороперабатывающего завода, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Алина Попова.

Kremlin.ru Василий Голубев

Губернатор ростовской области Василий Голубев подтвердил намерение строить в Мясниковском районе завод по переработке мусора. Предложенная ранее площадка не прошла согласование с военными, которые указали на опасность массового привлечения птиц с учетом наличия поблизости аэродромов. Новое же расположение вызывает возмущение граждан, ведь для переработки мусора выбрана известная рекреационная зона, которую жители Ростова-на-Дону облюбовали для выезда на природу.

Реакция граждан не заставила себя ждать: уже начались митинги, а в адрес президента готово обращение, собравшее уже около 1500 подписей. Но Василий Голубев хранит олимпийское спокойствие, объясняя, что «с людьми просто разговаривать надо, показывать, какие технологии будут применяться». Но вызывает недоумение, становящееся уже привычным, почему власти вспоминают о необходимости разговора с людьми тогда, когда строительство уже начато? Неужели политикам нельзя предвидеть хотя бы на один шаг вперед? А заверения о личном контроле нынешнего губернатора вряд ли будут чего-то стоить при его смене. Между тем мусорная тема становится всё более острой в масштабах всей страны.

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