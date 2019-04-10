Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В Петербурге будет введен туристический сбор — по 100 рублей в сутки с человека. Это принесет в городскую казну порядка 1 миллиарда рублей, которые пойдут на реставрацию исторических зданий. Об этом стало известно по итогам встречи президента Владимира Путина с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, состоявшейся в Северной столице 10 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы

Беглов сообщил президенту, что в 2018 году Санкт-Петербург посетили 3,9 миллиона иностранных туристов, в 2019 году ожидается более 4 млн иностранных путешественников.

«Но у нас проблема. Мы по внутренней программе города вписали 1379 зданий нашего исторического наследия, из них 255 — это жилые дома со сложной конфигурацией фасадов, и мы решили их отремонтировать в течение десяти лет. Нам нужно порядка 17 миллиардов рублей. Мы попросили, уже поговорили и с Минэкономразвития, и с Минфином, о внесении изменений в Налоговый кодекс — это туристический сбор. Это всего-навсего 100 рублей в сутки», — заявил врио губернатора.

«Это миллиард примерно будет для вас?» — спросил президент.

«Да, это чуть больше миллиарда рублей для нас, и как раз эти деньги мы бы пустили на реставрацию этих домов», — объяснил Беглов.

«Против ничего не имею. Дорабатывайте», — распорядился Владимир Путин.

Читайте также: Турсообщество Петербурга выступило против введения гостевого сбора

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года представители туристического сообщества Санкт-Петербурга выступили против инициативы о введении с 2019 года туристического (гостевого) сбора в Северной столице, считая ее не проработанной и несвоевременной.

Ранее представители комитета финансов Смольного сообщали, что в 2019 году в Петербурге планировалось ввести туристический сбор. Предполагалось, что он составит 1−2% от стоимости услуг, оказываемых туристам, например от цены размещения в гостиницах.

Представители отрасли заявляли, что обложить таким сбором можно только иностранных туристов, чтобы не подрывать развитие внутреннего туризма.