Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США открыли торги в «зеленой зоне», 10 апреля передает агентство Reuters.

Dow Jones

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 23,13 пункта (0,09%), до 26 173,71 пункта, индекс S&P 500 открылся повышением на 3,17 пункта (0,11%), до 2881,37 пункта, Nasdaq на открытии вырос на 13,45 пункта (0,17%), до 7922,73 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля индексы Уолл-стрит завершили в серьёзном минусе из-за «пессимистичного» прогноза МВФ.

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