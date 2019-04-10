Ашхабад, 10 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Российский мобильный оператор «МТС» подал новый развернутый иск против Туркмении. Теперь компания предъявляет претензии на вдвое большую сумму — $1,5 млрд (около 97,2 млрд рублей) вместо первоначально заявленных $750 млн (около 48,6 млрд рублей), пишет «Азатлык».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна МТС

В российской компании отметили, что именно в такую сумму оцениваются общие потери МТС от действий туркменских властей, отказавшихся продлевать лицензию МТС на использование частот в Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что туркменский филиал российского мобильного оператора «МТС» осенью 2017 года был вынужден приостановить свою работу на территории Туркмении, поскольку ему не стали продлевать лицензию.

В итоге летом 2018 года российский сотовый оператор подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке иск против Туркмении на сумму $750 млн (около 48,6 млрд рублей) — в связи нарушением туркменскими властями прав «МТС» как иностранного инвестора, закрепленных в межправительственном соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

Отметим, что действия туркменских властей могли быть вызваны появлением в Туркмении еще одного национального мобильного оператора — компании «Ай назар».

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