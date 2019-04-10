Вашингтон, 10 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Впервые в истории человечества люди узнали, как выглядит черная дыра, сообщает 10 апреля Axios.

Цитата с сайта Axios Фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.

«Теперь мы увидели то, что считали невидимым, — сказал директор проекта EHT Шеперд Доулман во время пресс-конференции 10 апреля. — Мы увидели и сфотографировали черную дыру».

EHT — это группа радиообсерваторий, которые простираются по всему миру от США до Гренландии и даже Южного полюса, создавая виртуальный телескоп размером с Землю. Эти обсерватории работали в тандеме друг с другом, чтобы заглянуть в сердце М87, обнаружив черную дыру в его центре. Но получить это фото было нелегко.

«Хотя она в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца, она настолько далека, что отображение ее горизонта событий эквивалентно стоянию в Нью-Йорке и подсчету отдельных ямочек на мяче для гольфа в Лос-Анджелесе», — объяснила команда EHT.

Черные дыры настолько плотны, что даже свет не может избежать их, что делает невозможным прямое изображение невероятно массивных объектов.

Вместо этого EHT эффективно показал границу светящегося вещества на краю горизонта событий объекта — области вблизи черной дыры, известной как «точка невозврата», где гравитация настолько велика, что ничто не может удалиться.

Фотография EHT также, похоже, еще раз подтверждает общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Изображение подтвердило, что предсказания Эйнштейна о размере и форме черных дыр верны и «определяются только гравитацией», добавил работающий на проекте ЕНТ Эвери Бродерик.

Как они это сделали: все радиотелескопы, работающие с EHT, использовали атомные часы для синхронизации наблюдений за черной дырой. Но было слишком много данных, чтобы отправлять их через интернет. Вместо этого команда должна была отправить данные по почте на один объект, где они могли быть обработаны суперкомпьютером.