Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. С девушками-военнослужащими, которые примут участие в военном параде на Красной площади Москвы в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проводятся специальные спортивные тренировки. Они включают в себя элементы гимнастики с обязательным выполнением полных продольного и поперечного шпагатов. Об этом рассказали 10 апреля в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сводный парадный расчёт из числа военнослужащих женщин на Красной площади, 9 мая 2018 г

Взвод, состоящий из девушек, впервые включен в состав роты Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка ЗВО для участия в параде в День Победы в Москве. В составе взвода — офицеры и курсанты женского пола из Военного университета Министерства обороны РФ.

«Помимо совместных тренировок по подготовке к военному параду на Красной площади, с девушками-военнослужащими отдельно проводятся занятия по специально разработанной оригинальной методике», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Например, на занятиях по строевой подготовке используются специальные упражнения на развитие мышц пресса и ног.

Кроме того, для отработки необходимых интервалов и дистанций в строю применяются макеты знамен и специальные принадлежности.

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Добавим, что женские воинские подразделения уже участвовали в парадах в честь Дня Победы в Москве и Санкт-Петербурге.