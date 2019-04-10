Калуга, 10 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Калужской области сегодня, 10 апреля с рабочей поездкой находится первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили вопросы реализации национальных проектов в сфере экономики

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, цель визита Антона Силуанова — мониторинг реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова первый вице-премьер правительства России посетил предприятие по производству бытовой техники ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Завод работает в регионе с 2008 года, в настоящее время выпускает телевизоры, мониторы и стиральные машины. Продукцию реализуют в России, экспортируют в Казахстан, Белоруссию, в страны Средней Азии и Закавказья, а также Евросоюза.

В конференц-зале предприятия состоялось расширенное совещание с руководителями иностранных компаний, работающих в регионе, о перспективах развития экспорта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Речь, в частности, шла о развитии экспортной логистики и государственной поддержке экспорта, в том числе на долгосрочной основе. Участие в обсуждении приняли представители руководства федеральных министерств и ведомств, институтов развития, финансовых организаций, главы ряда регионов ЦФО.

Антон Силуанов отметил актуальность подобных встреч для получения обратной связи с производителями и выявления наиболее важных проблем. Он подчеркнул, что за ближайшие шесть лет в России планируется увеличить объем экспорта несырьевого сектора экономики в два раза — до 250 миллиардов рублей. При этом, по словам заместителя председателя Правительства РФ, на федеральном уровне предусматривается разработка системы мер поддержки экспортоориентированных производств. В настоящее время их отбор ведется в регионах. Планируется, что уже в следующем году около 250 предприятий станут участниками программы по стимулированию экспорта. Будет совершенствоваться и нормативная база в данной сфере.

В своем выступлении губернатор Анатолий Артамонов отметил, что в Калужской области действуют 12 индустриальных парков, особая экономическая зона «Калуга» и мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Все это способствует развитию экспортоориентированных производств. Начиная с 2006 года, на территории области построено 205 новых предприятий, создано несколько десятков тысяч рабочих мест. Инвестиции в строительство составили около одного триллиона рублей. На предприятиях новой экономики выпускается более 60% всей промышленной продукции региона.

По словам калужского губернатора, в области создана инфраструктура поддержки экспорта: областным законодательством стимулируется реализация проектов, которые дают возможность отказаться от импорта, поддерживаются предприятия, в том числе и в части снижения налогов, ориентированные на выпуск экспортной продукции. «Для экономики нашего региона невозможно переоценить значение международной кооперации и экспорта, поскольку он направлен, прежде всего, на развитие промышленности. А это основной вид нашей деятельности. За последние годы мы увеличили выпуск экспортной продукции в пять раз. В прошлом году такой продукции было поставлено на полтора миллиарда долларов», — подчеркнул Анатолий Артамонов. Он так же отметил значимость взаимодействия области с Российским экспортным центром. В прошлом году его услугами воспользовались 260 предпринимателей региона.

В ходе выступления Анатолий Артамонов внес ряд предложений по совершенствованию мер поддержки предприятий, работающих на внешние рынки. В их числе — необходимость доступа к информации о возможных партнерах, предоставление транспортной субсидии, расширение субсидирования участия наших производителей в международных выставках и другие.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, в ближайшие пять лет Калужская область планирует увеличить экспорт промышленной продукции в три раза. «Сегодня становится выгодно экспортировать продукцию с территории нашей страны. Развитие экспорта — самый надежный путь к развитию импортозамещения», — резюмировал Анатолий Артамонов.

Заместитель председателя правительства РФ поблагодарил руководство калужского региона за работу по развитию экспорта. «Калужская область — один из лидеров среди субъектов Российской Федерации в индустриализации, развитии современных рабочих мест и производств», — подчеркнул Антон Силуанов.

Участники совещания посетили мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Он стал пилотным проектом создания в России логистической инфраструктуры европейского формата. В настоящее время центр включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла и в перечень опорных терминалов при распределении грузопотоков из Москвы.