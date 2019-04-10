Ватикан, 10 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Президент Южного Судана Сальва Киир и лидер оппозиции африканской страны Риек Мачар приглашены в Ватикан, 10 апреля передает агентство Associated Press.

Папа Римский Франциск

Ожидается, что встреча и переговоры пройдут в ближайшие дни. Президент Киир уже находится в Италии.

Ватикан ожидает, что политики Южного Судана используют время для «размышлений и молитв», а также «переговоров и примирения».

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