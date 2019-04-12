Киев, 12 апреля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Заявление Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата «О ситуации в украинском и мировом православии» наконец дало оценку попыткам «томосизации» Украины. О том, почему Константинопольскому патриарху, похоже, пора покаяться за совершенное действо, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Адміністрація Президента України Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Заседание Священного синода от 3 апреля стало первым в 2019 году для УПЦ МП. Принятое на нём заявление содержит жесткую оценку результатов усилий церковных раскольников на Украине и примкнувшего к ним патриарха Константинопольского Варфоломея. Члены Синода подчеркнули, что предоставление томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам не было признано ни одной из поместных православных Церквей, а многие из них уже отвергли это решение и выразили свое несогласие с ним.

Несогласные не признали «православную церковь Украины» и запретили молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями. Также в заявлении указывается, что действия Фанара на Украине стали угрозой для всеправославного единства. С точки зрения авторов, Константинопольский патриархат должен признать и исправить свою ошибку. Какие же способы исправления открываются перед патриархом Варфоломеем и возглавляемым им патриархатом, безуспешно попытавшимся придать легитимность украинских раскольникам?

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