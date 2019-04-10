Москва, 10 апреля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Россия в марте сократила объёмы добычи нефти на 110 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом говорится в опубликованном 10 апреля ежемесячном обзоре ОПЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно предварительным данным, средний показатель добычи нефти в России в марте составил 11,49 млн баррелей в сутки, что на 40 тысяч баррелей в сутки ниже показателя предыдущего месяца.

Напомним, в декабре 2018 года страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

Министр энергетики Александр Новак ранее сообщал, что Россия в рамках соглашения поэтапно сократит добычу на 2% относительно уровня октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.