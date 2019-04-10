Пекин, 10 апреля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. В Китае растут продажи автомобилей отечественной марки Great Wall, которые в первом квартале 2019 года увеличились более, чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в абсолютных цифрах превысили 283 тыс. единиц, сообщает 10 апреля Синьхуа.

TuRbO_J Great Wall

Эти данные содержатся в отчете, который компания представила Шанхайской фондовой бирже. В нем также зафиксирован рост продаж не только внедорожников, которые составляют основную долю продукции Great Wall, но и электромобилей, причем, двух моделей, которые поступили в продажу во второй половине 2018 года.