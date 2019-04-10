Ярославль, 10 апреля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов рассказал, каким образом власти будут передавать площадки для накопления твердых коммунальных отходов жителям. Об этом он сообщил на заседании муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вконтакте Контейнерная площадка в Ярославле

Ранее мэр города потребовал переместить контейнерные площадки во дворы с муниципальной земли — в зону ответственности управляющих компаний. Депутаты спросили мэрию, правда ли это и придется ли жителям города платить дополнительные деньги. Ведь плата за вывоз мусора и так выросла с приходом регионального оператора.

По словам Сергей Тальянова в Ярославле из 837 контейнерных площадок 70% находится на муниципальной либо областной земле. По закону отвечает за содержание площадок собственник. Но мэрия считает, что мусор производят не чиновники и депутаты, а жители. И не чиновники должны этот мусор убирать.

«В центральной части города просто завалены контейнерные площадки мусором. Управляющие компании не всегда собираются этот мусор убирать, хотя мы все понимаем, что это от жителей и природопользователей мусор накапливается, а не от нас с вами. Есть жители, которые мусор выбрасывают… Мы сколько раз собирали управляющие компании, и обращали внимание, что вам необходимо собирать, это ваши собственники, ваши твердые коммунальные отходы. Почему управляющие компании игнорируют обращение властей? А центральная часть города вы сами видите в каком у нас в ужасном состоянии именно в части контейнерных площадок находится», — сказал депутатам муниципалитета Ярославля Сергей Тальянов.

Логика мэрии в том, что места для сбора мусора должны находится на придомовой территории. И затраты на уборку контейнерных площадок должны быть включены в расходы на содержание придомовых территорий. Проще говоря, дворник, который метет у подъезда, должен следить и за чистотой контейнерной площадки.

Мэрия предлагает два варианта. Первый — включить муниципальную землю вместе с контейнерной площадкой в придомовую территорию.

«Мы готовы с управляющими компаниями в диалог вступить и рассмотреть вопрос передачи этого земельного участка, права пользования для использования под контейнерную площадку, чтобы удешевить процесс для собственников. Но в этом вопросе нужно выстраивать диалог», — сказал директор ДГХ Сергей Тальянов.

Другой вариант предусматривает физический перенос контейнерных площадок на придомовую территорию.

«Если управляющая компания не готова сохранить уже существующую контейнерную площадку, тогда мы будем обязывать ее делать свою на придомовой территории для этого многоквартирного дома, тогда, конечно, уже затраты понесут собственники», — говорит Сергей Тальянов.

Затраты придется нести на строительство самой новой площадки. С этим могут быть проблемы. Не в каждом дворе можно поставить контейнеры, соблюдая санитарные нормы и правила. Могут возникнуть и сложности с проездом мусоровозов. Кроме того, сейчас большинство площадок рассчитаны сразу на несколько домов. Если у каждого дома будет свой контейнер, это увеличит путь мусоровозов и сделает дороже всю логистику вывоза мусора.

Еще одна проблема — место размещения площадки должно быть согласовано с собственниками дома. Они могут не дать своего согласия.

Налицо конфликт, заложенный самой мусорной реформой: интересы жителей домов, регионального оператора, управляющих компаний и местной власти не совпадают. Логично, что урегулировать конфликт в таком случае должна власть региона, которая отвечает за оборот твердых коммунальных отходов в целом.

Пока планы мэрии вызывают резко негативную реакцию горожан. В социальных сетях спрашивают, зачем вообще нужна городская власть, которая не хочет ни за что отвечать?