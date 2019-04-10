Улан-Батор, 10 апреля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Улан-Баторе открылась 9-й международная выставка горной и нефтегазовой промышленности Mongolia-maining-2019, которая проводится при поддержке ряда государственных структур и предпринимательских объединений страны, сообщает 10 апреля Синьхуа со ссылкой на монгольские СМИ.

Николай Рерих. Монголия (Поход Чингиз-хана). Ок.1937

В выставке, отражающей успехи ведущей для страны горнорудной промышленности, которая формирует до 25% ВВП и почти 90% экспорта, представлены около 150 экспонатов. Свои технологии демонстрируют представители двадцати стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и ряд стран Запада.

По заявлению заместителя министра горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Дэлэгийна Загджава, выставка, которая продлится до 12 апреля, нацелена на ускорение развития монгольской промышленности.