Менло-Парк, США, 10 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook ввела несколько обновлений, которые коснутся работы с аккаунтами умерших людей. О нововведениях компания рассказала в своём официальном блоге.

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Теперь пользователи смогут выбрать доверенное лицо, друга или родственника, который получит доступ к странице юзера в случае его смерти. Этот человек сможет перевести аккаунт умершего в памятный статус и ограничить круг пользователей, которые могут публиковать или просматривать сообщения на его странице. Пользователь также может полностью удалить страницу.

В ленте аккаунтов скончавшихся пользователей появится специальный раздел воспоминаний, в котором друзья и родственники смогут обмениваться воспоминаниями о человеке, который ушёл из жизни.

Отдельную функцию Facebook ввела для тех, кто не готов управлять аккаунтом покойного. Если профиль пользователя не перевели в памятный статус, искусственный интеллект самостоятельно перестанет предлагать другим пользователям добавлять умершего в друзья и не будет присылать уведомления в его день рождения.

Ранее Facebook проиграла трехлетнюю судебную тяжбу из-за доступа к профилю 15-летней жительницы Берлина, которая в 2012 году попала под поезд. Её мать хотела увидеть сообщения дочери и выяснить, была ли смерть девочки несчастным случаем или та покончила с собой. В итоге суд постановил, что учетные записи могут переходить в наследство так же, как дневники и личные письма.