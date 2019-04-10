Рио-де-Жанейро погрузился под воду из-за внезапного ливня
Бразилиа, 10 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Проливные дожди вызвали наводнение в бразильском Рио-де-Жанейро, водой затопило 21 район города, 10 апреля передает агентство Associated Press.
(сс) George Hodan
Ливень
За четыре часа в ночь с 9 на 10 апреля в Рио выпало 152 миллиметра осадков, что больше, чем в среднем за весь апрель.
По информации спасателей, жертвами внезапного потопа и оползней стали не менее десяти человек.
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