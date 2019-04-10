Бразилиа, 10 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Проливные дожди вызвали наводнение в бразильском Рио-де-Жанейро, водой затопило 21 район города, 10 апреля передает агентство Associated Press.

(сс) George Hodan Ливень

За четыре часа в ночь с 9 на 10 апреля в Рио выпало 152 миллиметра осадков, что больше, чем в среднем за весь апрель.

По информации спасателей, жертвами внезапного потопа и оползней стали не менее десяти человек.

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