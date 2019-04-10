Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По словам Пескова, Путин обсудил с членами Совета безопасности России вопросы, касающиеся освоения Арктики, а также рассказал о своих встречах в рамках Международного арктического форума.

«Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума», — рассказал Песков.

Кроме того, на совещании Совета безопасности затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны и ряд вопросов международной повестки дня.

В совещании приняли участие: председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.