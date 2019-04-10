Москва, 10 апреля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Продуктовая корзина

Инфляция за период с начала апреля составила 0,0%, с начала 2019 года — 1,8%.

Напомним, что на предыдущей неделе в России также была зафиксирована нулевая инфляция, что произошло впервые в текущем году. До этого недельная инфляция сохранялась на уровне 0,1% на протяжении девяти недель.

По данным Росстата, за последнюю неделю пшено подорожало на 1,4%, пшеничная мука — на 0,4%, молоко, сметана, макаронные изделия и вермишель — на 0,3%, мороженая рыба, сливочное масло, творог, сыры, ржаной хлеб, печенье и чай — на 0,2%. Одновременно с этим мясо кур подешевело на 0,6%, свинина — на 0,3%, куриные яйца — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе белокочанная капуста подорожала на 5,4%, помидоры — на 4,4%, морковь — на 3%, репчатый лук — на 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,9%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,2%.