Москва, 10 апреля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Подсудимый Кирилл Кокорин, брат известного футболиста Александра Кокорина, улыбался во время дачи показаний сотрудника кафе «Кофемания» Андрея Андрацкого на состоявшемся 10 апреля судебном заседании в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кирилл Кокорин

Свидетель описывал действия компании в помещении заведения, рассказывал о напитках, которые употребляли молодые люди, их конфликте с директором департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком, завершившийся рукоприкладством. Андрацкий указал на Кирилла Кокорина как на наиболее агрессивного участника группы.

«Во время показаний сотрудника кафе Кирилл Кокорин улыбался, словно его веселит происходящее, перешёптывался с другими подсудимыми», — рассказал корреспондент из зала суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в суде рассматриваются происшествия, произошедшие в октябре 2018 года в центре Москвы.