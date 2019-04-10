Москва, 10 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершенное в состоянии опьянения ДТП, повлекшее человеческие жертвы, внесла в Госдуму группа депутатов и членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

stevepb Алкоголь за рулем

Предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ.

«Мы уверены, что суровая мера ответственности позволит снизить количество аварий по вине пьяных водителей, а самое главное — снизить количество жертв», — заявил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные, в соответствии с которыми в России ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами.