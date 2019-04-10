В РАН обсудили будущее фундаментальной науки России
Москва, 10 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Проект программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период и принципы распределения бюджетных средств, и установление нормативов публикационной активности для научных организаций обсудили члены президиума Российской академии наук, сообщает 10 апреля издание «Научная Россия».
Проект программы представили академик РАН Валерий Козлов и член — корреспондент РАН Владимир Иванов.
В своём выступлении они отметили, что программа предполагает определение объёмов финансирования, целей, предметов и конечных результатов её реализации. Документ должен стать продолжением программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук.
Планируется, что представленная программа позволит создать научный задел по приоритетным направлениям науки и техники, в сфере гуманитарных наук, экологии и культуры, ресурсное обеспечение фундаментальных научных исследований, провести модернизацию приборной и электроприборной баз. Также документом предусмотрено развитие кадрового потенциала, воспроизводство научных и научно-педагогических кадров, развитие ведущих научных школ, повышение престижа науки в обществе, популяризация науки, развитие международного научного сотрудничества, обеспечение единства научного комплекса.
В свою очередь, председатель экспертного совета по организации фундаментальных и прикладных научных исследований, генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов отметил, что существует ряд важнейших системных проблем с организацией проведения исследований, решению которых данная программа на долгосрочный период в текущей редакции не способствует, сообщили в пресс-службе института.
В этой связи он озвучил ключевые замечания экспертного совета. В частности, задачи программы должны способствовать восстановлению целостной системы организации исследований. Кроме того, существенной доработки требуют принципы формирования программы, которые не позволяют обеспечить проведение скоординированной политики в области фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований.
Каблов подчеркнул, что необходимо обеспечить соответствие программы и государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
По итогам заседания проект программы одобрен президиумом РАН. Отмечается, что следующей задачей академиков станет внесение документа в правительство России к середине 2019 года. Планируется, что основополагающий документ будет принят в течение этого года.
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