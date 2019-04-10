Москва, 10 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Проект программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период и принципы распределения бюджетных средств, и установление нормативов публикационной активности для научных организаций обсудили члены президиума Российской академии наук, сообщает 10 апреля издание «Научная Россия».

Сергей Сапель ИА Красная Весна Москва РАН

Проект программы представили академик РАН Валерий Козлов и член — корреспондент РАН Владимир Иванов.

В своём выступлении они отметили, что программа предполагает определение объёмов финансирования, целей, предметов и конечных результатов её реализации. Документ должен стать продолжением программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук.

Планируется, что представленная программа позволит создать научный задел по приоритетным направлениям науки и техники, в сфере гуманитарных наук, экологии и культуры, ресурсное обеспечение фундаментальных научных исследований, провести модернизацию приборной и электроприборной баз. Также документом предусмотрено развитие кадрового потенциала, воспроизводство научных и научно-педагогических кадров, развитие ведущих научных школ, повышение престижа науки в обществе, популяризация науки, развитие международного научного сотрудничества, обеспечение единства научного комплекса.

В свою очередь, председатель экспертного совета по организации фундаментальных и прикладных научных исследований, генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов отметил, что существует ряд важнейших системных проблем с организацией проведения исследований, решению которых данная программа на долгосрочный период в текущей редакции не способствует, сообщили в пресс-службе института.

В этой связи он озвучил ключевые замечания экспертного совета. В частности, задачи программы должны способствовать восстановлению целостной системы организации исследований. Кроме того, существенной доработки требуют принципы формирования программы, которые не позволяют обеспечить проведение скоординированной политики в области фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований.

Каблов подчеркнул, что необходимо обеспечить соответствие программы и государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

По итогам заседания проект программы одобрен президиумом РАН. Отмечается, что следующей задачей академиков станет внесение документа в правительство России к середине 2019 года. Планируется, что основополагающий документ будет принят в течение этого года.

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