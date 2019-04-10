Москва, 10 апреля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода. Соответствующий проект в качестве эксперимента планируют запустить «Почта России» и сеть Fix Price. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя «Почты России».

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Отмечается, что в первую очередь проект рассчитан на жителей сельских и удалённых населённых пунктов. Это позволит обеспечить их качественными и доступными товарами, которые в настоящее время, как правило, возможно приобрести только в городах.

Точное количество отделений, в которых планируется открыть торговые точки, представители почтового оператора раскрывать не стали.

Напомним, сейчас аналогичный совместный проект «Почта России» реализуют с «Магнитом». Для почтовых отделений, в которых открываются розничные магазины ретейлера, был специально разработан микроформат магазинов. В зависимости от площади отделения он предполагает 200−600 наименований товаров. В 2019 году стороны планируют открыть такие магазины в 2 тыс. отделений.