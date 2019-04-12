Досмеялся до второго тура: история успеха Владимира Зеленского
Киев, 12 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Несмотря на многочисленные заявления о «неожиданности» результатов первого тура украинских выборов, создавшееся положение было предсказуемо. О том, почему расклад на этих выборах состоялся именно так, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Во второй тур не могли выйти ни оппозиционные кандидаты из бывшей «Партии регионов», ни Юлия Тимошенко, которой, как видно, на роду написано оставаться лучшей актрисой второго плана. И уже разумеется, в лидеры гонки не мог бы пробиться ныне действующий президент, ибо Пётр Порошенко заработал достаточно искреннюю ненависть большей части украинского населения.
В то же время тактический ход, который применил Владимир Зеленский, можно по праву назвать гениальным. Украинский избиратель проголосовал не за какого-то там Зеленского, а за его персонажа — Василия Голобородько, главного персонажа фильма «Слуга народа». Именно этот комедийный фильм и стал, в сущности, предвыборной кампанией Зеленского. Зеленский со своей студией «Квартал» вышутил происходящее на Украине, не обойдя практически никого из медийных персон, чем заработал крупный капитал симпатий, реализуемый им в ходе выборов. Но вот в случае победы Зеленского довольно быстро наступит момент, когда выехать на шутках уже не удастся.
Читайте статью Миф о Зеленском: чего не сказали об украинских выборах и другие публикации Платона Беседина.