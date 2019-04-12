Киев, 12 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Несмотря на многочисленные заявления о «неожиданности» результатов первого тура украинских выборов, создавшееся положение было предсказуемо. О том, почему расклад на этих выборах состоялся именно так, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Во второй тур не могли выйти ни оппозиционные кандидаты из бывшей «Партии регионов», ни Юлия Тимошенко, которой, как видно, на роду написано оставаться лучшей актрисой второго плана. И уже разумеется, в лидеры гонки не мог бы пробиться ныне действующий президент, ибо Пётр Порошенко заработал достаточно искреннюю ненависть большей части украинского населения.

В то же время тактический ход, который применил Владимир Зеленский, можно по праву назвать гениальным. Украинский избиратель проголосовал не за какого-то там Зеленского, а за его персонажа — Василия Голобородько, главного персонажа фильма «Слуга народа». Именно этот комедийный фильм и стал, в сущности, предвыборной кампанией Зеленского. Зеленский со своей студией «Квартал» вышутил происходящее на Украине, не обойдя практически никого из медийных персон, чем заработал крупный капитал симпатий, реализуемый им в ходе выборов. Но вот в случае победы Зеленского довольно быстро наступит момент, когда выехать на шутках уже не удастся.

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