Москва, 10 апреля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания. Об этом сообщил сотрудник заведения Андрей Андрацкий на состоявшемся 10 апреля судебном заседании в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

«Я пришел на работу: понедельник утро, всё, как всегда. В районе 8−9 часов утра пришли люди, заняли у нас большой стол. Сели от входа в левом дальнем зале. На тот момент в кафе было порядка 15 посетителей, включая женщин», — отметил свидетель.

Сначала компания заказала еду, напитки, алкоголь, затем стала пить, шуметь. Гости, по его наблюдениям, целовались со своими спутницами, а те садились им на колени. Компания вела себя шумно, нецензурно выражалась. Другие посетители пересаживались на другую часть зала, сообщил сотрудник кафе.

«Они себя так ведут, дальше что происходит?» — поинтересовалась прокурор.

«Я работаю на барной стойке метрах в 10−15 от того места, я мог не всё видеть и слышать. Я знаю, что кто-то из персонала просил их вести себя потише. Просьба была проигнорирована», — ответил свидетель.

«Были ли они пьяными?» — уточнил представитель гособвинения.

«Либо они по жизни не адекватные, либо… Мы же знаем, как выглядят пьяные люди», — согласился сотрудник кафе.