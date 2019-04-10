Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные по смертности под колесами пьяных водителей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Петербурге

«Ежегодно более 4 тыс. погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами. Представьте себе — за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город», — сказал Володин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Прорабатывается вопрос о введении уголовного наказания для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами.

Ранее Верховный суд РФ и правительство РФ в ходе консультаций поддержали предложение ужесточить ответственность за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.