Москва, 10 апреля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Рубль дорожает на фоне растущей нефти и в ожидании аукционов Минфина РФ, где вновь ожидается повышенный интерес к российскому госдолгу. В целом складывается крайне позитивная обстановка, способствующая дальнейшему укреплению курса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня, 10 апреля, становится очевидно, что реакция игроков 9 апреля на заявления министра финансов США была чересчур эмоциональной: Мнучин не озвучил ничего нового, а просто констатировал всем очевидную мысль — Вашингтон продолжит вести санкционную политику против Москвы.

Всё больше мировых агентств склонны считать, что спрос и предложение на рынке нефти возвращаются к балансу благодаря активным действиям ОПЕК: объёмы добычи снизились почти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года», — пояснил эксперт.

При этом политическая напряженность в Венесуэле, санкции против Ирана и дальнейшее сокращение добычи основными экспортерами позволят котировкам продолжить рост. Особенно если США и КНР смогут заключить торговое соглашение, что позволит частично успокоить инвесторов касательно замедления глобального экономического роста.

«Сегодня участники рынка будут активно следить за размещением ОФЗ: ожидается, что спрос на бумаги превысит 50 млрд рублей, а также переваривать информацию с заседаний ЕЦБ и ФРС, где регуляторы озвучат свое мнение по текущей экономической ситуации. Курс рубля ожидается вблизи отметки в 64,60 руб./доллар», — полагает Николаев.

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