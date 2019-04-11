Москва, 12 апреля, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Похоже, что протрамповский политтехнолог Стивен Бэннон, отсиживавшийся в сторонке до окончания расследования о «сговоре Трампа с Россией», снова на коне. С какими примечательными и одновременно разрушительными идеями Бэннон обратился в сторону России, знакомит читателя обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

(сс) PeteLinforth Дядя Сэм

Бэннон дождался провала надежд демократов на «русское» расследование спекпрокурора Роберта Мюллера и решил вытащить на всеобщее обозрение план «восстановления добрых отношений с Москвой». При ближайшем рассмотрении предлагаемая Бэнноном «дружба» чревата, пожалуй, даже худшими последствиями для России, чем идущая сейчас санкционная война. По мысли политтехнолога, Россию необходимо «объединить с иудео-христианским Западом», восстановив подвядшее было стремление России вписаться в западный миропорядок. Предлагаемый им соус к этому блюду — исключение из гипотетической интеграции с Западом российского ислама.

А это, в свою очередь, возвращает к тем условиям вхождения в Запад, которые прозвучали из уст князя Монако Альбера Второго еще в начале 2006 года; суть в том, что сперва России нужно отделить Северный Кавказ, а затем разделиться на восемь фрагментов, каждый из которых пойдет в Европу собственным путём. Мюнхенская речь Владимира Путина, несколько отрезвившая западных мечтателей, как раз и была ответом на такое «конструктивное предложение». Но теперь, когда Штаты усиленно рвутся к победе в Евразии, им прежде всего нужно развести в стороны двух крупнейших противников усиления американской роли. То есть Россию и Китай.

Интересно, что и Китаю в своё время был предложен не менее «конструктивный» план в виде зоны свободной торговли, которая должна объединить Китай, Южную Корею и Японию под руководством Великобритании. Отсюда вывод: Москве и Пекину не стоит рассчитывать на успех в пассивной обороне против активного наседающего противника, и ответ требуется нестандартный.

Читайте подробности: Зачем политтехнологу Трампа альянс России с Западом?

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