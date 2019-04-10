Москва, 10 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Госавтоинспекция предложила повысить штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

James G Полицейский радар

Штраф, по мнению ведомства, должен быть в размере до 3 тыс. рублей.

Сейчас превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час влечёт санкции в размере 500 рублей.

Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.