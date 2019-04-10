Москва, 10 апреля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел из-за небольшого пожара в тоннеле. Об этом 10 апреля сообщают «Вести».

Московское метро

Около 11:50 состав остановился между станциями «Академическая» и «Ленинский проспект», пассажиры первых вагонов почувствовали запах гари. Люди покинули поезд по прибытии на станцию «Ленинский проспект», на «Академической» пассажиров высаживали из поездов, идущих в сторону центра.

Оказалось, что в тоннеле горел кабель. Пожар быстро потушили, но из-за обследования аварийного участка поезда шли с изменением графика.

Отмечается, что из-за сбоя в метро скопились люди. Многие отправились на поверхность, чтобы сесть на наземный транспорт. К настоящему времени поезда по оранжевой ветке идут в соответствии с расписанием.