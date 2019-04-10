Ярославль, 10 апреля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Собственник речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле решил представить проект реконструкции здания на всеобщее обсуждение жителями города и заручиться их поддержкой.

Эскиз проекта реконструированного здания речного вокзала в Ярославле

Построенное 70−80-х годах прошлого века здание давно нуждается в ремонте. Однако уже после начала работ на основании обращений градозащитников речной вокзал был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области поддержал и арбитражный суд.

Противники изменений облика вокзала считают, что он является одним из символов города на Волге, его архитектурные достоинства отмечены Государственной премией РСФСР в 1986 году.

С этим не согласна компания-инвестор. Её руководитель Сергей Пахневич заявил ИА REGNUM, что глубокая модернизация и восстановление здания, проведённые с учетом современных тенденций в архитектуре, сделают достойным облик Волжской набережной.

«Мы решили обратиться к нашим землякам, ярославцам, с предложением им самим выбрать, каким будет наш Речной вокзал. Сейчас много непонимания и различной дезинформации относительно того, что и в каком виде мы хотим реконструировать. Поэтому нами было принято решение, что проект со всеми комментариями и фотографиями будет выставлен на всеобщее обсуждение в одной из самых популярных групп в социальной сети «ВКонтакте». Пусть ярославцы сами скажут, «за» они или «против», — рассказал Сергей Пахневич.

Компания-инвестор намерена провести опрос жителей города, однако пока не знает, что будет делать с его результатами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, департамент ООКН намерен провести историко-культурную экспертизу, чтобы окончательно определить предмет охраны и статус речного вокзала. До этого момента все ремонтные работы должны быть остановлены.