Брюссель, 10 апреля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о необходимости заключить новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, сообщает ТАСС.

Шефчович Марош

«Главным приоритетом для нас является достижение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину, минимум на 10 лет», — заявил Шефчович.

Также он выразил надежду на проведение очередного раунда переговоров по транзиту газа с участием России, Украины и представителей ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года. Обсуждение нового контракта ожидается в мае 2019 года. Ранее российская компания Газпром начала официально уведомлять «Нафтогаз» о скором прекращении транспортировки газа через территорию Украины.

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