Киев, 12 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Если для кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского поход на дебаты с Петром Порошенко воспринимается как еще один повод приподнять собственный рейтинг, то и для его оппонента это мероприятие может быть весьма полезно, хоть и в другом ключе. О том, какой мощный «электоральный актив» может собрать Порошенко независимо от победы или проигрыша в дебатах, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Определенные признаки говорят о том, что фальсификации в первом туре украинских президентских выборов были отработаны на высоком техническом уровне. Простая цифра — всего чуть более 1% бюллетеней были признаны недействительными. Когда выступают 39 претендентов, а у лидера общественного мнения присутствует прямой двойник, количество ошибок очевидно занижено. В чей карман пошли «правильно» посчитанные ошибочные бюллетени?

Впрочем, есть и более мощные источники, которые позволят Порошенко во втором туре почерпнуть недостающий ему энтузиазм избирателя. Из таковых можно назвать как 5,5 млн голосовавших, оставшихся за бортом вместе со своими 37 кандидатами, не прошедшими во второй тур, так и 11 млн не голосовавших. 16 млн — это уже кое-что, главное, «правильно» распределить, поэтому Порошенко даже выгодна шумиха, переводящая внимание избирателя к качеству его экскрементов и отвлекающая от уже случившихся и еще грядущих махинаций с голосами.

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