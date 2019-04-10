Степанакерт, 10 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Председатель ведущей партии Нагорного Карабаха «Свободная Родина», экс-премьер республики Араик Арутюнян выступил с публичными предложениями «во имя установления стабильного и долгосрочного мира в регионе».

Араик Арутюнян

«Ранее мы уже выражали позицию партии «Свободная Родина» относительно первой официальной встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, в особенности отметив необходимость соблюдения режима прекращения огня и гуманитарного сотрудничества между конфликтующими сторонами», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что партия «Свободная Родина» настаивает на том, что переговоры могут быть успешными лишь в случае вовлечения в них официального Степанакерта. Араик Арутюнян также представил два предложения по гуманитарному сотрудничеству, которые могут быть обсуждены, к примеру, в ходе предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Первое: воздушное пространство Нагорного Карабаха должно быть открыто для международных авиарейсов. В данном контексте придаем важность возобновлению работы Степанакертского аэропорта, что также позволит реализовать основополагающие права человека, в частности, право на свободу передвижения. Я убежден, что в данном случае региональные коммуникационные возможности будут расширены, а вооруженные силы Арцаха обеспечат безопасность нашего воздушного пространства.

Второе: водные ресурсы Сарсангского водохранилища могут совместно использоваться Арцахом и Азербайджаном. В случае достижения соглашения, тысячи гектаров земли в Арцахе и Азербайджане станут орошаемыми, что значительно повысит уровень жизни населения, проживающего в этих районах.

Отмечу также, что сделанные ранее посредством Международного комитета Красного Креста и сопредседателей Минской группы ОБСЕ властям Азербайджанской Республики предложения по этому поводу были отклонены. В результате мы разработали альтернативную программу использования вод Сарсанга, однако еще раз выражаем нашу готовность к взаимовыгодному и гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в заявлении.