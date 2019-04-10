Москва, 10 апреля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В приземлявшийся в московском аэропорту «Шереметьево» самолёт попала молния, сообщает 10 апреля агентство «Москва» со ссылкой на Росавиацию.

rauschenberger Самолет

Лайнер A-330 следовал рейсом из Нью-Йорка в Москву. Инцидент произошёл на высоте 3 тысячи метров при заходе на посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал, самолёт удалось благополучно посадить.

Сейчас проводится исследование технического состояния воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, внештатная ситуация заставила отложить вылет самолета авиакомпании UTair из Саратова в Сургут.