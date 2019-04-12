Москва, 12 апреля, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Жесткие высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова по поводу позиции Японии на переговорах с Россией привлекли внимание японского телевидения. На что обратили особое внимание японские СМИ в своих комментариях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, Япония хотела бы мирный договор, который «должен состоять из двух строчек: граница проходит вот здесь, и всё дальше будет хорошо». То есть договор должен быть составлен так, как если бы Россия проиграла Японии войну и подписывает акт капитуляции. Лавров метко охарактеризовал такой подход как «несоответствующий времени».

Интересно, что японские тележурналисты, прокомментировавшие эту новость на телеканале TBS, вынуждены были признать правоту главы российского МИД, но при этом вину за состояние переговоров постарались переложить на США. Логика комментаторов состояла в том, что США ведут антироссийскую политику и одновременно являются ключевым партнером Японии. Так удобен ли нынешний момент для предъявления каких-либо требований со стороны Японии к России?

А газета «Сенкэй Симбун» отреагировала и на отповедь, прозвучавшую в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая посоветовала Токио не раскрашивать в школьных картах российские Курилы в цвет территории Японии, а лучше подробнее познакомить школьников с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Оценок газета не дала, но обратила внимание, что МИД РФ заявило об отказе принимать «дипломатические протесты» по телефону от посольства Японии в Москве. Подобные тем протестам, которые раздаются из-за учений России на Курилах.

Читайте статью Лавров: Руководство Японии хочет мирный договор, состоящий из двух строчек и другие материалы Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».