Москва, 10 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строго режима за государственную измену, сообщает 10 апреля Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM За решеткой

«Назначить (Докучаеву) наказание в виде шести лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Также Докучаева лишили звания майора.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с Докучаевым по делу о государственной измене были арестованы полковник ФСБ Сергей Михайлов, интернет-предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По версии следствия, они передавали американским спецслужбам информацию о российских хакерах.

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